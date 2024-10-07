Бум на дорогие авто с пробегом: рост рынка и самые популярные модели

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Продажи автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в третьем квартале 2024 года выросли на 22% в годовом выражении и на 12,5% по сравнению со вторым кварталом. Самой продаваемой моделью в этом сегменте стала Toyota Camry, что следует из исследования «Авито Авто».

Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Исследование также показало, что средняя цена автомобилей с пробегом в России в июле—сентябре сократилась на 3,8%, составив 750 тыс. рублей. Лидером вторичного авторынка остается российская марка Lada, на которую в отчетный период пришлось 23,12% продаж. Второе место занимает Toyota с долей 6,87%, третье — Kia с долей 6,51%. В пятерку также вошли Hyundai (6,19%) и Volkswagen (4,63%).

Наибольший рост продаж по сравнению со вторым кварталом 2024 года показала японская марка Toyota, увеличив объемы на 16,7%. На втором месте оказалась Lada с ростом на 16,3%. Следом идут Volkswagen (+15,2%), Hyundai (+14,3%) и Kia (+13,8%).

Автомобили с пробегом стоимостью более 3 млн рублей заняли в третьем квартале 2024 года 9,14% рынка, что на 0,81% больше, чем год назад. Средняя стоимость автомобилей этого сегмента составила 4 млн 379 тыс. рублей и практически не изменилась за год.

Самыми популярными моделями в данном сегменте стали Toyota Camry, BMW X5 и BMW 5-Series. Четвертое и пятое места занимают внедорожники Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Также в десятку вошли Mercedes-Benz E-Class, Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.

Уточнения

Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Кáмри) — автомобиль компании Toyota. Производится на заводах в Японии, США, Австралии, России (до 2022 года) и Китае, Таиланде. По состоянию на 2024 год выпускается девятое поколение автомобиля. В соответствии с классификацией легковых автомобилей по формальному признаку (габариты), принятой в ЕС, автомобиль принадлежит к сегменту E, по Euro NCAP — к «Large family car» (сегмент D).



