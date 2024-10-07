Подорожание Changan: сколько теперь стоят популярные кроссоверы

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Специалисты сообщили, что два кроссовера компании Changan подорожали на российском рынке на 100 тыс. рублей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Компания Changan повысила цены на две свои модели: кроссоверы CS55 Plus и CS95 первого поколения. Эксперты выяснили, что CS55 Plus во всех комплектациях получил прибавку в цене на 3,6-3,8%, и теперь его стоимость составляет от 2 729 900 до 2 849 900 рублей.

CS95 первого поколения подорожал на 2,3%, однако это коснулось только двух версий — Tech и Black Edition Tech. Теперь они оцениваются в 4 409 900 и 4 479 900 рублей соответственно.

Следует отметить, что указанные цены являются рекомендованными розничными ценами без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Уточнения

Changan Automobile Group («Чанъань Отомобайл Груп») — китайская автомобилестроительная компания. Входит в число 20 крупнейших производителей государства. Штаб-квартира находится в городе центрального подчинения Чунцин. По количеству проданных автомобилей в 2021 году (2,301 млн) компания заняла 4-е место в КНР.



