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Судебная практика и залоги: почему важно проверять автомобиль перед покупкой

2:28
Авто

После покупки автомобиля некоторые владельцы неожиданно обнаруживают, что их машина находится в залоге. Это может привести к серьезным проблемам, вплоть до изъятия транспортного средства. Как избежать такой ситуации и убедиться, что приобретаемый автомобиль не находится в залоге, рассказали автоэксперты.

Судебная практика и залоги: почему важно проверять автомобиль перед покупкой
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Автоэксперт Егор Васильев рекомендует тщательно проверять автомобиль перед покупкой, используя специальные онлайн-сервисы. Достаточно ввести в поисковик фразу "проверка автомобиля по VIN-коду", чтобы получить нужную информацию о наличии залога.

Кроме того, Васильев советует убедиться, что был уплачен утилизационный сбор — соответствующие данные можно найти в паспорте транспортного средства. В некоторых случаях имеет смысл обратиться к профессиональному автоподборщику для осмотра кузова и проверки работоспособности всех систем автомобиля.

Если покупаете иностранный автомобиль, уточните наличие официального дилера в России. При ввозе по "серым" схемам могут возникнуть сложности с сервисным и гарантийным обслуживанием, предупреждает эксперт.

Автоэксперт Анатолий Кукурушин добавляет, что автомобиль может оказаться в залоге из-за изменений в таможенном законодательстве или проблем с платежами через иностранные банки-корреспонденты. Это может произойти, если зарубежные партнеры отказываются идти на встречу дилеру, несмотря на возникающие сложности.

Адвокат Сергей Радько отмечает, что если на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия, необходимо выяснить, когда именно он был наложен — до покупки или после. Если запрет появился после заключения договора купли-продажи, новый владелец не является должником и может обратиться в суд для снятия ограничений. Однако если запрет был наложен до покупки, покупателю придется доказывать, что он не знал о залоге и что продавец намеренно ввел его в заблуждение.

Радько подчеркивает, что залоги движимого имущества регистрируются в специальном реестре. Если на момент покупки в реестре содержались данные о залоге, покупатель рискует потерять автомобиль, так как судебная практика рассматривает невнимательность покупателя как недобросовестное поведение, что лишает его статуса добросовестного приобретателя.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска. Строение кода основано на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся на неразъёмных частях кузова или шасси и на особо изготовленных номерных табличках (шильдиках).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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