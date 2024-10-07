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Вмешательства в авто, которые могут обернуться большими проблемами

2:57
Авто

Эксперты перечислили участки автомобиля, где вмешательство по совету блогера или соседа по гаражу может привести к серьезным проблемам.

Вмешательства в авто, которые могут обернуться большими проблемами
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Моторное масло

Многие автовладельцы экспериментируют с моторным маслом, игнорируя рекомендации производителя в пользу советов блогеров или любителей "народных методов". Один из популярных мифов — отказ от масел с маркировкой 0W-20, так как их считают слишком жидкими. Также часто говорят, что в советское время масла были более вязкими и не создавали проблем. Однако масло М8, использовавшееся зимой в те времена, примерно соответствует вязкости 20 по современным стандартам SAE.

Вязкость масла выбирается производителем на основе конструкции двигателя и условий его эксплуатации. Заливка слишком вязкого масла в современный двигатель, особенно турбированный и с небольшим объемом, может привести к тому, что масло не будет успевать циркулировать через узкие масляные каналы. Это вызывает масляное голодание и, как следствие, необходимость капитального ремонта двигателя. Кроме того, чрезмерно толстый масляный слой снижает теплопроводность, что приводит к перегреву поршня и увеличению трения, уменьшая ресурс двигателя.

Система охлаждения

Некоторые автовладельцы пытаются улучшить систему охлаждения, устанавливая термостаты с пониженной температурой открытия. Они считают, что это поможет снизить перегрев двигателя. Но вместо устранения причины перегрева таким образом лечится только симптом. Необходимо разобраться, почему мотор перегревается, и устранить корень проблемы.

Также популярна установка выключателя для принудительного включения электровентилятора системы охлаждения. Это оправдано только в экстренной ситуации, например, когда термостат заклинило в дороге, и нет возможности устранить поломку немедленно.

Что касается модификации прошивок двигателя для повышения мощности, то следует помнить, что любое увеличение мощности снижает ресурс двигателя и сокращает его срок службы.

Колеса и шины

Замена колесных дисков ради дизайна — это личный выбор владельца и, как правило, не влияет на функциональность автомобиля. Однако установка колес большего диаметра или с увеличенным вылетом может вызвать проблемы. Важно помнить о правилах эксплуатации транспортных средств: шины, их размерность, категория скорости и несущая способность должны соответствовать эксплуатационной документации.

Увеличение диаметра или вылета колес создает дополнительную нагрузку на ступичные подшипники, что снижает их ресурс. Если шины начинают цеплять за элементы кузова или колесные ниши, это делает управление автомобилем небезопасным.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.
Выделение высокотемпературной теплоты внутри двигателя необходимо, исходя из принципа его работы, так что даже такие ДВС, как газотурбинные, турбовинтовые, турбовентиляторные и реактивные в своём большинстве имеют специальную систему охлаждения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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