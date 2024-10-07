Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные советы: что делать, если на участке появились муравьи
Российские пловцы получили заслуженное признание в Международном зале славы
ДНК-тесты раскрыли состав таинственного вещества на мумиях
Секреты долголетия: следует убрать эти шесть продуктов из своего рациона
Как простые процедуры помогут сделать ваши ноги здоровыми и счастливыми
Быстрый рецепт для ужина: цветная капуста с яйцом на сковороде
Почему в походе лучше носить термобелье, а не хлопок
Названы новостройки Петербурга, в которых зафиксирован самый большой остаток нераспроданных квартир
Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO

Чек-лист для подготовки машины к зиме: от шин до аккумулятора

3:09
Авто

Зима иногда наступает внезапно, заставляя коммунальные службы и автомобилистов врасплох. Поэтому о подготовке автомобиля к холодам следует задуматься заранее.

Чек-лист для подготовки машины к зиме: от шин до аккумулятора
Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, CC BY-SA 4.0

В Центральной России затянувшееся лето сменилось типичной осенней погодой с дождями и слякотью, что усложняет условия на дорогах. Сейчас самое подходящее время начать подготовку автомобиля к зиме. Autonews. ru обратился к экспертам, чтобы выяснить, какие шаги необходимо предпринять перед наступлением холодов.

Директор сервисной компании Мария Посеницкая, отметила, что при регулярном ТО и диагностике автосервис сам подготовит машину к зиме. Однако водители, редко посещающие техцентр, могут пропустить важные моменты подготовки.

Необходимые шаги до заморозков:

  1. Замена воды в омывателе на незамерзающую жидкость. Рекомендуется полностью израсходовать воду, чтобы она не смешивалась с незамерзайкой.
  2. Проверка антифриза и тормозной жидкости. Старый антифриз теряет свойства при морозах, а тормозная жидкость может накапливать конденсат, который замерзает при отрицательных температурах.
  3. Проверка и профилактика суппортов. Сильно загрязненные суппорты могут заклинить
  4. зимой.
    Замена салонного фильтра. Летняя пыль и мусор забивают фильтр, поэтому его важно заменить перед зимой, как и другие фильтры.
  5. Переход на зимнее дизельное топливо. Владельцам дизельных автомобилей нужно перейти на зимнее топливо или добавить в бак антигель, если используется летний дизель, чтобы избежать замерзания топлива.


Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул, что до первых заморозков осталось немного времени, и составил чек-лист для водителей, чтобы помочь им избежать проблем зимой.

Чек-лист для подготовки автомобиля к зиме:

  1. Замена резины. Запланируйте замену шин заранее. Лучше заменить резину, когда температура держится между +7 и -6 градусами, чтобы избежать очередей в шиномонтажные мастерские в пиковые дни заморозков. Также перед зимой важно отрегулировать углы колес (развал-схождение).
  2. Проверка аккумулятора. Проверьте состояние аккумулятора, уровень электролита и убедитесь, что клеммы чистые. При необходимости подзарядите батарею.
  3. Проверка двигателя. В холодный период нагрузка на двигатель возрастает, поэтому рекомендуется заменить моторное масло и масляный фильтр. Также стоит обслужить систему зажигания и топливную систему, обратившись в сервис для комплексного обслуживания.
  4. Обработка уплотнителей. Для предотвращения замерзания дверей и багажника после мойки, нанесите на резиновые уплотнители силиконовую смазку, которая продлит срок службы резины. Также полезно приобрести и использовать размораживатели для замков.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Дизайн и интерьер
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой Аудио 
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Недвижимость
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать Аудио 
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Еда и рецепты
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO
От материала до устойчивости: всё, что важно знать при покупке байдарки для отдыха
Почему кошка такая непослушная? 6 распространённых ошибок в воспитании, которых стоит избегать
Учёные из Университета объясняют, почему мыши так полезны в науке
Подготовка сада к зиме: 4 важных процедуры в октябре против болезней и вредителей
Какова настоящая цена владения внедорожником TANK 300: подсчитаны все затраты
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Лучшие упражнения из пилатеса для пресса
Секреты долгожителей: как улучшить качество жизни
Кошка в стрессе: на что обращать внимание, чтобы распознать тревожные симптомы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.