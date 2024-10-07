Чек-лист для подготовки машины к зиме: от шин до аккумулятора

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Зима иногда наступает внезапно, заставляя коммунальные службы и автомобилистов врасплох. Поэтому о подготовке автомобиля к холодам следует задуматься заранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, CC BY-SA 4.0

В Центральной России затянувшееся лето сменилось типичной осенней погодой с дождями и слякотью, что усложняет условия на дорогах. Сейчас самое подходящее время начать подготовку автомобиля к зиме. Autonews. ru обратился к экспертам, чтобы выяснить, какие шаги необходимо предпринять перед наступлением холодов.

Директор сервисной компании Мария Посеницкая, отметила, что при регулярном ТО и диагностике автосервис сам подготовит машину к зиме. Однако водители, редко посещающие техцентр, могут пропустить важные моменты подготовки.

Необходимые шаги до заморозков:

Замена воды в омывателе на незамерзающую жидкость. Рекомендуется полностью израсходовать воду, чтобы она не смешивалась с незамерзайкой. Проверка антифриза и тормозной жидкости. Старый антифриз теряет свойства при морозах, а тормозная жидкость может накапливать конденсат, который замерзает при отрицательных температурах. Проверка и профилактика суппортов. Сильно загрязненные суппорты могут заклинить зимой.

Замена салонного фильтра. Летняя пыль и мусор забивают фильтр, поэтому его важно заменить перед зимой, как и другие фильтры. Переход на зимнее дизельное топливо. Владельцам дизельных автомобилей нужно перейти на зимнее топливо или добавить в бак антигель, если используется летний дизель, чтобы избежать замерзания топлива.



Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул, что до первых заморозков осталось немного времени, и составил чек-лист для водителей, чтобы помочь им избежать проблем зимой.

Чек-лист для подготовки автомобиля к зиме:

Замена резины. Запланируйте замену шин заранее. Лучше заменить резину, когда температура держится между +7 и -6 градусами, чтобы избежать очередей в шиномонтажные мастерские в пиковые дни заморозков. Также перед зимой важно отрегулировать углы колес (развал-схождение). Проверка аккумулятора. Проверьте состояние аккумулятора, уровень электролита и убедитесь, что клеммы чистые. При необходимости подзарядите батарею. Проверка двигателя. В холодный период нагрузка на двигатель возрастает, поэтому рекомендуется заменить моторное масло и масляный фильтр. Также стоит обслужить систему зажигания и топливную систему, обратившись в сервис для комплексного обслуживания. Обработка уплотнителей. Для предотвращения замерзания дверей и багажника после мойки, нанесите на резиновые уплотнители силиконовую смазку, которая продлит срок службы резины. Также полезно приобрести и использовать размораживатели для замков.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.



