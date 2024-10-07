Какова настоящая цена владения внедорожником TANK 300: подсчитаны все затраты

Внедорожник TANK 300 предлагается покупателям с 2,0-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 220 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный. Минимальная рекомендованная розничная цена этой модели составляет 4,2 млн рублей (для автомобилей 2024 года выпуска). Но какова стоимость владения этим автомобилем?
Расчеты показывают, что за пять лет расходы на содержание внедорожника TANK 300 составят 2,43 млн рублей, при условии, что пробег достигнет 100 тыс. км, а регионом эксплуатации будет Москва и Подмосковье. Также учитывались возраст и стаж водителя — 35 лет и 10 лет опыта вождения соответственно. При таких условиях годовые затраты составят около 486 тыс. рублей, или 40,5 тыс. рублей в месяц. Таким образом, стоимость одного километра пробега на этой машине равна 24,3 рубля.
Почти половина всех затрат (49%) будет связана с автострахованием по каско — 1,2 млн рублей. Еще 4% уйдет на полис ОСАГО — 98,1 тыс. рублей. Более четверти расходов (28%) придется на бензин — 668,6 тыс. рублей, 11% составят затраты на техобслуживание — 269,5 тыс. рублей. Оставшиеся 8% связаны с покупкой комплекта зимних шин (126 тыс. рублей) и оплатой транспортного налога (71,5 тыс. рублей).
Наибольшие затраты на содержание TANK 300 ожидаются в первый год эксплуатации — более 600 тыс. рублей, в том числе из-за покупки зимних шин. В последующие четыре года расходы составят 400-500 тыс. рублей в год.
Ранее сообщалось, что внедорожник Tank 700 будет стоить в России от 8,9 млн рублей.
Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.
В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.