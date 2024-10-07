Какова настоящая цена владения внедорожником TANK 300: подсчитаны все затраты

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Внедорожник TANK 300 предлагается покупателям с 2,0-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 220 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный. Минимальная рекомендованная розничная цена этой модели составляет 4,2 млн рублей (для автомобилей 2024 года выпуска). Но какова стоимость владения этим автомобилем?

Фото: wikimedia by Chanokchon, CC BY 4.0

Расчеты показывают, что за пять лет расходы на содержание внедорожника TANK 300 составят 2,43 млн рублей, при условии, что пробег достигнет 100 тыс. км, а регионом эксплуатации будет Москва и Подмосковье. Также учитывались возраст и стаж водителя — 35 лет и 10 лет опыта вождения соответственно. При таких условиях годовые затраты составят около 486 тыс. рублей, или 40,5 тыс. рублей в месяц. Таким образом, стоимость одного километра пробега на этой машине равна 24,3 рубля.

Почти половина всех затрат (49%) будет связана с автострахованием по каско — 1,2 млн рублей. Еще 4% уйдет на полис ОСАГО — 98,1 тыс. рублей. Более четверти расходов (28%) придется на бензин — 668,6 тыс. рублей, 11% составят затраты на техобслуживание — 269,5 тыс. рублей. Оставшиеся 8% связаны с покупкой комплекта зимних шин (126 тыс. рублей) и оплатой транспортного налога (71,5 тыс. рублей).

Наибольшие затраты на содержание TANK 300 ожидаются в первый год эксплуатации — более 600 тыс. рублей, в том числе из-за покупки зимних шин. В последующие четыре года расходы составят 400-500 тыс. рублей в год.

Ранее сообщалось, что внедорожник Tank 700 будет стоить в России от 8,9 млн рублей.

Уточнения

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.

В страховании каско активно используются различные виды франшизы, часто правилами страхования предусматривается возможность абандона.



