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Жизненно важный элемент: 7 неоспоримых доказательств, что нужно менять аккумулятор

1:45
Авто

Любой автомобильный аккумулятор со временем теряет свою работоспособность, и рано или поздно его придётся менять. Но как понять, что этот момент уже наступил? Существует ряд признаков, по которым можно определить, что пора задуматься о замене батареи.

Жизненно важный элемент: 7 неоспоримых доказательств, что нужно менять аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM
  1. Затрудненный запуск двигателя. Если автомобиль с трудом заводится, особенно в холодную погоду, это может быть первым сигналом о приближающемся "старении" аккумулятора.
  2. Быстрый разряд. Если мощность батареи быстро падает, даже после непродолжительной стоянки, то, скорее всего, она уже не в состоянии удерживать заряд.
  3. Неравномерная зарядка. Если при использовании бортовых электроприборов аккумулятор подсаживается неравномерно, это признак его износа.
  4. Вздутие корпуса. Деформация или вздутие корпуса батареи свидетельствует о внутренних повреждениях и необходимости замены.
  5. Возраст аккумулятора. Как правило, аккумуляторы выходят из строя через 3-5 лет эксплуатации. Если ваша батарея старше этого срока, стоит рассмотреть вариант замены.
  6. Повышенный расход топлива. Слабый аккумулятор заставляет генератор работать на пределе, что ведет к повышенному расходу топлива.
  7. Частые отказы электроники. Проблемы с аккумулятором могут вызывать сбои в работе бортовой электроники автомобиля.

Если вы заметили хотя бы несколько из перечисленных признаков, не стоит тянуть с заменой аккумулятора. Это поможет избежать внезапной поломки и дорогостоящего ремонта. Лучше заменить батарею сразу, как только появились первые тревожные симптомы.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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