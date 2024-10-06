Жизненно важный элемент: 7 неоспоримых доказательств, что нужно менять аккумулятор

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Любой автомобильный аккумулятор со временем теряет свою работоспособность, и рано или поздно его придётся менять. Но как понять, что этот момент уже наступил? Существует ряд признаков, по которым можно определить, что пора задуматься о замене батареи.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Затрудненный запуск двигателя. Если автомобиль с трудом заводится, особенно в холодную погоду, это может быть первым сигналом о приближающемся "старении" аккумулятора. Быстрый разряд. Если мощность батареи быстро падает, даже после непродолжительной стоянки, то, скорее всего, она уже не в состоянии удерживать заряд. Неравномерная зарядка. Если при использовании бортовых электроприборов аккумулятор подсаживается неравномерно, это признак его износа. Вздутие корпуса. Деформация или вздутие корпуса батареи свидетельствует о внутренних повреждениях и необходимости замены. Возраст аккумулятора. Как правило, аккумуляторы выходят из строя через 3-5 лет эксплуатации. Если ваша батарея старше этого срока, стоит рассмотреть вариант замены. Повышенный расход топлива. Слабый аккумулятор заставляет генератор работать на пределе, что ведет к повышенному расходу топлива. Частые отказы электроники. Проблемы с аккумулятором могут вызывать сбои в работе бортовой электроники автомобиля.

Если вы заметили хотя бы несколько из перечисленных признаков, не стоит тянуть с заменой аккумулятора. Это поможет избежать внезапной поломки и дорогостоящего ремонта. Лучше заменить батарею сразу, как только появились первые тревожные симптомы.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

