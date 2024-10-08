Ваша жизнь дороже: практические советы, как предотвратить ДТП с участием диких животных

Выезжая на дорогу, водители должны быть готовы к неожиданным ситуациям, в том числе столкновениям с дикими животными. Наезды на лосей, оленей, кабанов и других лесных обитателей становятся причиной многих аварий, зачастую с серьезными последствиями. Как же можно предотвратить подобные опасные происшествия?
Основные правила безопасного вождения в местах обитания диких животных:
Снижайте скорость. В зонах повышенной активности диких животных ограничьте скорость движения до 70-80 км/ч. Это увеличит реакционное время водителя и шансы успешно избежать столкновения.
Будьте особенно внимательны в сумерках и ночью. Многие животные наиболее активны в этот период, поэтому вероятность встречи с ними возрастает.
Внимательно следите за обочинами дороги. Если вдалеке заметили движение или блеск глаз, снижайте скорость и будьте готовы к экстренному торможению.
Не пытайтесь объехать животное. Резкий маневр может спровоцировать потерю управления. Лучше плавно нажимайте на тормоз.
Используйте дальний свет фар, чтобы лучше освещать дорогу. Это поможет вовремя заметить животное.
Установите в автомобиле специальные отпугивающие устройства. Они создают звуки или вибрации, пугающие диких зверей.
Не забывайте о сезонных особенностях поведения животных. Весной, во время гона, и осенью, когда они мигрируют, риск столкновений возрастает.