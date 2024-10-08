Ваша жизнь дороже: практические советы, как предотвратить ДТП с участием диких животных

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Выезжая на дорогу, водители должны быть готовы к неожиданным ситуациям, в том числе столкновениям с дикими животными. Наезды на лосей, оленей, кабанов и других лесных обитателей становятся причиной многих аварий, зачастую с серьезными последствиями. Как же можно предотвратить подобные опасные происшествия?

Основные правила безопасного вождения в местах обитания диких животных: