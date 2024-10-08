Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Украине раздались взрывы во время воздушной тревоги
Пирсинг: пять правил, которые сохранят ваше здоровье
Простой рецепт для домашних: как приготовить сочные и мягкие тушёные овощи
Сийярто: Венгрия не боится остановки транзита газа через Украину
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме
Почему не стоит увлекаться глубокой перекопкой почвы на даче осенью?
Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах риса
Журнал Forbes объявил Тейлор Свифт самой богатой женщиной среди музыкантов
Настя Ивлеева пожаловалась на предательство коллег после голой вечеринки

Ваша жизнь дороже: практические советы, как предотвратить ДТП с участием диких животных

1:37
Авто

Выезжая на дорогу, водители должны быть готовы к неожиданным ситуациям, в том числе столкновениям с дикими животными. Наезды на лосей, оленей, кабанов и других лесных обитателей становятся причиной многих аварий, зачастую с серьезными последствиями. Как же можно предотвратить подобные опасные происшествия?

Основные правила безопасного вождения в местах обитания диких животных:

  1. Снижайте скорость. В зонах повышенной активности диких животных ограничьте скорость движения до 70-80 км/ч. Это увеличит реакционное время водителя и шансы успешно избежать столкновения.
  2. Будьте особенно внимательны в сумерках и ночью. Многие животные наиболее активны в этот период, поэтому вероятность встречи с ними возрастает.
  3. Внимательно следите за обочинами дороги. Если вдалеке заметили движение или блеск глаз, снижайте скорость и будьте готовы к экстренному торможению.
  4. Не пытайтесь объехать животное. Резкий маневр может спровоцировать потерю управления. Лучше плавно нажимайте на тормоз.
  5. Используйте дальний свет фар, чтобы лучше освещать дорогу. Это поможет вовремя заметить животное.
  6. Установите в автомобиле специальные отпугивающие устройства. Они создают звуки или вибрации, пугающие диких зверей.
  7. Не забывайте о сезонных особенностях поведения животных. Весной, во время гона, и осенью, когда они мигрируют, риск столкновений возрастает.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Белгородским аграриям предоставят налоговые послабления
Оборона без фортов: крупнейший строитель на Украине перестал возводить фортификации после обысков
Вудворд: Байден оскорблял Путина и Нетаньяху в приватных разговорах
Израильское варварство: Сирия обвиняет Израиль в бесчеловечном ударе по Дамаску
Сотни ракет: ЦАХАЛ отчиталась об атаке Хезболлы по Израилю
Зачем опытные кулинары кладут в суп кубики льда
Ложный след: Москва опровергает обвинения британской разведки в саботаже
Буря в пустыне: неизвестными атакована военная база США в Сирии
Обновление телеги: Дуров анонсировал новые функции для мессенджера
В ГАИ назвали способ избежать штрафа при проезде перекрестка на красный свет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.