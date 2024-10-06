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Вы думаете, что эта ручка в машине лишняя? Вот почему она там на самом деле

1:39
Авто

Многие автовладельцы замечают, что в машине на стороне водителя часто располагается специальная ручка или поручень. Многие из них недоумевают, зачем она нужна, ведь водитель не может ухватиться за неё во время управления авто. Однако, как оказывается, этот элемент оснащения автомобиля выполняет важные функции.

Основные назначения ручки на стороне водителя:

Помощь припосадке/высадке из автомобиля

  1. Ручка служит для того, чтобы водителю и переднему пассажиру было удобнее заходить в машину и выходить из нее. Особенно это актуально для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или при посадке с высокого бордюра.
  2. Обеспечение безопасности при резком торможени
  3. Когда водитель экстренно тормозит, пассажир может потерять равновесие и удариться о элементы салона. Ручка на стойке помогает крепче ухватиться и удержаться на месте.

Улучшение обзора при парковке и маневрировании 

  1. Водителю бывает удобно опереться на ручку, чтобы высунуть голову из окна и лучше видеть пространство рядом с автомобилем при парковке или сложных маневрах.

Облегчение посадки детей в автокресло

Родители часто используют ручку, чтобы дотянуться до детского кресла на заднем сиденье и зафиксировать ребенка.

Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту, ручка на стойке водительского кресла выполняет важную функцию повышения удобства и безопасности при эксплуатации автомобиля. Этот элемент оснащения не стоит воспринимать как просто декоративную деталь.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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