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Обновление логотипов УАЗ: чем новые эмблемы отличаются от старых

1:03
Авто

Телеграм-канал "Грузовики и вообще" обратил внимание, что на новые модели УАЗа — "Буханки", "Головастики" и "Профи" — стали устанавливать упрощенные черные лейблы.

Обновление логотипов УАЗ: чем новые эмблемы отличаются от старых
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 4.0

После 2022 года такие упрощенные значки стали заменять хромированные эмблемы в виде кольца с крыльями на моделях "Патриот", "Пикап" и "Хантер". Теперь Ульяновский автозавод окончательно перешел на логотип с антихромом, что связывается с удешевлением производства.

В российских автосалонах все еще можно найти автомобили со старыми хромированными эмблемами, но новые партии УАЗов уже идут с черными значками на радиаторной решетке.

На официальном сайте компании (uaz.ru) в конфигураторах всех моделей машины изображены с черным логотипом. Интересно, что название "Профи" на дверях все еще выполнено хромированными буквами, а хром присутствует и на запасном колесе в богатых комплектациях внедорожника "Патриот".

Уточнения

УАЗ СГР («Старый грузовой ряд». В просторечии — «Буханка», «Таблетка», «головастик») — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего, военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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