Чистое стекло — залог безопасности: как подготовить авто к ночной поездке

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Планируете отправиться в поездку в темное время суток? Не спешите сразу садиться за руль! Важно сначала протереть лобовое стекло, даже если днем оно кажется идеально чистым.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Ночью на стекле становятся заметны разводы и пятна, которые в дневное время остаются невидимыми. Это может привести к опасной ситуации, когда водитель, уверенный в чистоте лобового стекла, сталкивается с бликами от фар встречных автомобилей во время ночной поездки. Такие блики значительно мешают и могут повысить риск попадания в аварийную ситуацию. Чтобы избежать проблем, лучше заранее протереть стекло.

Как правильно протереть лобовое стекло?

Чтобы удалить все разводы, полосы и отпечатки пальцев, используйте специальное средство для мытья стекол и зеркал (или даже просто воду) и скомканную газету. После этого протрите поверхность бумажным материалом насухо. Если газеты нет, подойдет салфетка из микрофибры. Также стоит аналогичным образом очистить и наружные зеркала.

Уточнения

Блик — элемент светоте́ни — световое пятно на ярко освещённой выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете.

