Как подготовить автомобиль к зиме: вещи, которые должны быть в багажнике

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Наступила календарная осень, и, несмотря на то, что температура пока остается высокой, автовладельцам уже стоит подготовиться к похолоданию. Сейчас самое время проверить содержимое багажника и добавить туда необходимые вещи, которые пригодятся в зимний период.

Фото: web.archive.org by msdte, CC BY 3.0

Скребок и щётка-сметка

Снег может выпасть неожиданно, и автомобилист может оказаться в сложной ситуации, если у него под рукой не будет скребка и щетки для очистки снега. Эти инструменты понадобятся и после начала морозного периода, чтобы убирать лед со стекол.

Лопата

Лучше положить лопату в багажник заранее, не дожидаясь первого снега. Этот инструмент может пригодиться не раз — например, для расчистки двора от снега или для "высвобождения" застрявшего автомобиля.

Зимняя куртка

Резкое похолодание может застать врасплох, особенно если машина сломается вдали от дома. В такой ситуации теплая зимняя куртка будет крайне полезной, обеспечив защиту от холода.

Все эти предметы должны находиться в багажнике. Но есть один важный предмет, который стоит положить в бардачок — зарядное устройство для смартфона. В холодное время года уровень заряда аккумулятора телефона снижается быстрее, поэтому зарядник может оказаться очень полезным в экстренной ситуации.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.

