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Нестандартные применения WD-40 для вашего автомобиля

2:21
Авто

Аэрозольная смазка WD-40 благодаря своим высоким проникающим свойствам отличается не только смазывающими, но и очищающими качествами. Она может помочь открутить заржавевшие болты, устранить ржавчину и очистить клеммы аккумулятора для улучшения контакта. Благодаря своей универсальности WD-40 нашла множество вариантов применения, особенно среди автолюбителей. Автоэксперт поделился нестандартными способами использования WD-40 при эксплуатации автомобиля.

Нестандартные применения WD-40 для вашего автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

1. Очистка ЛКП от потертостей
В процессе эксплуатации автомобиля на кузове могут появляться мелкие потертости — неглубокие царапины, не доходящие до слоя грунта. Полировка способна убрать такие дефекты, но это может занять время и потребовать значительных затрат. С помощью WD-40 можно легко убрать мелкие дефекты с лакокрасочной поверхности. Для этого нужно нанести аэрозоль на поврежденный участок и располировать его чистой микрофибровой салфеткой.

2. Устранение скрипа петель
Проникающая смазка WD-40 поможет избавиться от скрипов при открывании и закрывании дверей, багажника и капота. Ее можно наносить на петли и амортизаторы подъемника. WD-40 убирает загрязнения, удаляет влагу и защищает от коррозии благодаря своим водоотталкивающим свойствам.

3. Удаление следов наклеек и скотча
С помощью WD-40 можно легко удалить старые наклейки и остатки клейкой ленты с лобового стекла или кузова. Аэрозоль размягчает клеевую основу, что позволяет без труда убрать клей и наклейки, не повредив лакокрасочное покрытие.

4. Улучшение читаемости номерных знаков
Осенью, когда грязь на дорогах становится особенно проблемой, часто страдает читаемость номерных знаков автомобиля. WD-40 обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, которые помогают создать гидрофобный слой на номерном знаке. Это упрощает поддержание номерных знаков в чистоте, особенно во время дальних поездок, когда нет возможности часто мыть автомобиль.

Уточнения

WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния. Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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