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Различия в моторных маслах для разных типов двигателей

2:51
Авто

Многие автомобилисты по-прежнему считают, что все моторные масла одинаковы, а различия — это всего лишь маркетинговые ходы. Однако технический эксперт марки Takayama, Алексей Алексеев, объяснил, что это заблуждение. Моторные масла действительно различаются по составу и набору присадок, в зависимости от их предназначения и характеристик.

Различия в моторных маслах для разных типов двигателей
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Требования к моторным маслам сильно зависят от типа двигателя. Алексеев рассказал о различиях между маслами для атмосферных и турбированных двигателей.

Атмосферные двигатели

Атмосферные двигатели считаются более надежными и проверенными временем. Для таких двигателей зачастую достаточно минеральных или полусинтетических масел, особенно в условиях умеренных нагрузок. Главное — выбирать масло с качеством не ниже рекомендованного производителем.

Турбированные двигатели

Турбированные двигатели обеспечивают большую мощность и динамику, но требуют более тщательного ухода и использования синтетических масел. Из-за высокой температуры турбины, достигающей 700-800 градусов Цельсия, минеральные или полусинтетические масла могут разрушаться, приводя к углеродным отложениям и износу. Это может вызвать заклинивание турбины.

Кроме того, турбированные двигатели требуют более частой замены масла, особенно в сложных условиях эксплуатации, таких как бездорожье, частая буксировка прицепа, короткие поездки или городские пробки. В таких случаях даже синтетическое масло нужно менять чаще обычного.

Современные двигатели со сниженным объемом и высоким крутящим моментом оснащаются системами контроля эмиссии и турбонаддувом для повышения мощности. Однако такие двигатели подвержены проблеме самопроизвольного воспламенения топливовоздушной смеси на низких оборотах (LSPI), что может привести к повреждению поршневой группы. Для защиты от этого эффекта производители масел разработали новые пакеты присадок, которые используются в стандартах API SP, ILSAC GF-6A и GF-6B, ACEA A7/B7 и ACEA C6.

Для современных турбированных двигателей лучше выбирать синтетические масла с современными спецификациями, чтобы обеспечить их надежность и производительность. Такие масла есть в линейке Takayama, как отметил Алексей Алексеев.

Для атмосферных двигателей допускается использовать полусинтетические масла с более ранними категориями качества, такими как API SM, ILSAC GF-4, ACEA A5/B5, но обязательно с учетом рекомендаций производителя автомобиля.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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