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Как избежать зимних неприятностей с авто: рекомендации эксперта

3:56
Авто

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, Никита Родионов, рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме.

Как избежать зимних неприятностей с авто: рекомендации эксперта
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

С наступлением первых заморозков важно подготовить не только себя, но и свой автомобиль. Заранее предпринятые меры помогут избежать неприятных ситуаций в холодное время года. Вот основные шаги для подготовки машины к зимнему сезону.

1. Замена летней резины на зимнюю
Первое, что следует сделать в конце осени, — заменить летние шины на зимние. Подготовиться к этому лучше заранее, так как покупка новой резины может оказаться затратной. Проверьте состояние ваших зимних шин — возможно, их нужно заменить.

Важно помнить, что зимние шины должны быть установлены на все четыре колеса. Не стоит смешивать летнюю и зимнюю резину или сочетать старые изношенные шины с новыми, поскольку это может привести к штрафам и, что еще хуже, к потере контроля над автомобилем.

Посетить шиномонтаж стоит при стабилизации температуры на уровне +7-6 градусов — до первого снега, чтобы избежать ажиотажа и очередей. Это также позволит безопасно управлять автомобилем, не дожидаясь массовых аварий после первых снегопадов.

2. Проверка аккумулятора
Аккумулятор — ключевой элемент для запуска автомобиля зимой. Чтобы избежать проблем в холодные утренние часы, проверьте состояние аккумулятора заранее. Убедитесь, что уровень электролита в норме, клеммы не окислены, а корпус чист. Накопившаяся грязь может ускорить саморазряд. Лучше всего обратиться в автосервис для проверки и обслуживания аккумулятора.

3. Проверка технических жидкостей
Перед наступлением зимы проверьте уровень и состояние моторного масла. Всесезонные масла подходят большинству водителей, но их вязкости может быть недостаточно для суровых зим. Если масло использовалось более 5 тысяч километров, лучше его заменить.

Также замените летнюю жидкость омывателя на зимнюю "незамерзайку" и при необходимости обновите щетки стеклоочистителей. Проверьте антифриз — рефрактометр поможет определить, выдерживает ли он низкие температуры. Если плотность антифриза низкая, его необходимо заменить.

Тормозная жидкость со временем накапливает влагу, что зимой может привести к замерзанию и поломкам. Если срок замены тормозной жидкости неизвестен, проверьте ее на СТО.

4. Обслуживание топливной системы и системы зажигания
Для надежного запуска в морозы важно не только проверить аккумулятор и масло, но и провести диагностику системы зажигания и топливной системы. Изношенные свечи зажигания могут подвести зимой, даже если летом не было проблем. Проверьте форсунки — забитые форсунки могут привести к трудностям с запуском двигателя.

5. Полная диагностика автомобиля
Если есть возможность, пройдите полную диагностику автомобиля перед зимним сезоном. Зима — самый сложный период для техники, и мелкие проблемы могут перерасти в серьезные поломки. Лучше устранить их заранее, чем потом устранять неполадки на морозе.

6. Обработка уплотнителей и замков
Зимой двери и багажник автомобиля могут примерзнуть из-за перепадов температур или после мойки. Чтобы этого избежать, нанесите на резиновые уплотнители силиконовую смазку. Обработайте замки специальными средствами, чтобы предотвратить их замерзание.

Подготовка автомобиля к зиме — это залог безопасного и комфортного вождения в холодное время года.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
Используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования, а также для обеспечения резервных источников энергии в медицине, производстве, транспорте и в других сферах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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