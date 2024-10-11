ГАИ стала лишать водителей прав за съемные рамки крепления номеров

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Недавно в продаже появились рамки для крепления автомобильных номеров нового типа, которые привлекли особое внимание сотрудников ГАИ. Портал njcar.ru объясняет, почему использование таких рамок может обернуться серьезными последствиями для водителей, вплоть до лишения прав.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

В интернете можно найти множество роликов, где автомобилисты демонстрируют, как можно использовать эти рамки. В одном из примеров водитель снимает номерные знаки в пробке рядом с выделенной полосой для общественного транспорта, чтобы проехать по ней без риска получить штраф. Затем он быстро возвращает номерные знаки и продолжает движение. Такие маневры позволяют нарушать правила без риска попасть под камеру видеонаблюдения.

Подобные действия могут быть не только для проезда по выделенной полосе, но и для участия в опасных уличных гонках. Скрывая номера, водители уходят от камер и возможных погонь, однако такие трюки часто заканчиваются авариями.

Речь идет о так называемых магнитных рамках для номеров. Они внешне не отличаются от стандартных, но имеют иную систему крепления: номерной знак держится на магнитной планке, а не на болтах или защелках. Это позволяет мгновенно снимать или устанавливать номер.

Производители и покупатели таких рамок настаивают на их легальности, так как в стандарте ГОСТ 50577-2018 нет прямого запрета на использование магнитных креплений. Однако сотрудники ГАИ могут расценить такие рамки как средство для сокрытия номеров, если будет доказано, что водитель умышленно скрывал регистрационные знаки. В этом случае, согласно статье 12.2 КоАП РФ, нарушителю грозит штраф в 5000 рублей и лишение водительских прав.

Уточнения

Автомоби́льный но́мер (регистрационный знак, номерной знак) — индивидуальный регистрационный знак транспортного средства (автомобиля и других сухопутных ТС).

