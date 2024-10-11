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Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные признаки скорой поломки машины

1:33
Авто

Появление нехарактерных шумов, вибраций и изменение поведения автомобиля могут говорить о приближающейся поломке. Об этом заявил автоэксперт Игорь Шагапов. Современные автомобили часто сами предупреждают о неисправностях через систему Check Engine, которая сообщает, что именно вышло из строя.

Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные признаки скорой поломки машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Прежде всего, следует обращать внимание на любые посторонние звуки и вибрации, — подчеркивает эксперт. — Если слышите шипящий, гремящий, скворчащий или свистящий звук, отправляйтесь на СТО. Даже если звук проявился разово и исчез — например, в пробке, а в движении все нормально. Это значит, что есть симптом, свидетельствующий о том, что что-то работает неправильно".

Даже если специалисты сервиса не могут точно определить источник проблемы, они помогут выявить потенциальные риски, чтобы избежать более серьезных неполадок и дорогого ремонта, добавляет Шагапов.

Эксперт также советует следить за работой автоматической коробки передач. Если машина затягивает переключение передач, делает это резко или возникают сбои при переходе на пониженную или повышенную передачу, важно вспомнить, когда в последний раз менялось масло и проходилось обслуживание на СТО.

Для предотвращения поломок Шагапов рекомендует посещать станцию техобслуживания каждые полгода. Даже мелкие неисправности могут стать критическими для одной из систем автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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