7 самых частых причин, почему в машине бьет руль

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Неудобная вибрация руля знакома многим водителям, но не все понимают, что она может сигнализировать об опасности для безопасности. Эксперты портала njcar. ru выделили 7 основных причин возникновения этой проблемы.

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Важно определить, на какой скорости начинается вибрация. Если это происходит на 70-100 км/ч, вероятно, проблема связана с колесами. Основная причина — налипшая грязь на дисках, однако возможна и разбалансировка колес по другим факторам.

Еще одной причиной вибрации может быть неравномерный износ передних тормозных колодок или деформация тормозных дисков. Это часто проявляется при торможении, поэтому рекомендуется провести диагностику тормозной системы и заменить изношенные колодки.

Если тормоза не вызывают вопросов, стоит проверить рулевое управление. Износ наконечников рулевых тяг также может привести к вибрации руля.

Увеличившийся свободный ход руля часто сигнализирует об износе рулевой рейки, и эту проблему нужно решать без промедлений: увеличивающийся люфт ухудшит управляемость автомобиля.

Помимо этого, вибрацию руля могут вызвать такие факторы, как грыжа на колесе, поврежденный диск или ослабленные болты крепления. А если вибрация ощущается на месте при работающем двигателе, то стоит проверить крепления двигателя к кузову, особенно подушки ДВС.

Уточнения

Руль (от нидерл. roer) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств.

