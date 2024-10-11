Почему не стоит оставлять автомобиль в гараже в холодное время

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Автомобиль зимой лучше оставлять на улице, а не в гараже — об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. Основной проблемой при хранении в гараже становятся перепады температур, которые ускоряют процесс коррозии.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

"Если вы активно используете автомобиль, то зимой не стоит оставлять его на ночь в гараже. Лучше держать его на морозе, ведь при отрицательных температурах химические реакции, способствующие коррозии, идут гораздо медленнее", — объяснил Попов.

Эксперт рекомендует обрабатывать лакокрасочное покрытие машины воском при смене сезонов. Воск создает защитный слой, который уменьшает вредное воздействие песка и соли, летящих из-под колес. Это предотвращает разрушение покрытия и, как следствие, замедляет процесс коррозии.

Уточнения

Гара́ж (фр. garage, от морск. gare - "пристань, причал") — помещение для стоянки, а иногда и ремонта автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

