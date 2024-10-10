Признаки плохого топлива: как избежать проблем с автомобилем

Детонация, износ свечей и падение мощности: к чему приводит плохой бензин

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители нередко стремятся сэкономить на топливе, заливая бензин сомнительного качества. К сожалению, топливные мошенники этим активно пользуются, что может стать причиной серьёзных проблем с автомобилем.

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Сразу после заправки низкокачественным бензином могут проявиться несколько неприятных признаков, которые предупреждают о проблеме. Эксперты выделили три основных симптома:

Детонация двигателя. В моторе появляется характерный стук, который может привести к повреждению поршней при длительной эксплуатации. Износ свечей зажигания. Плохое топливо ускоряет процесс образования нагара и отложений, что неизбежно приведёт к скорому выходу свечей из строя. Сложности с запуском и потеря мощности. После заправки некачественным бензином двигатель может терять мощность, а резкое нажатие на газ лишь вызовет "вялый" разгон. Иногда мотор может вообще не завестись или запускаться с трудом.

Чтобы избежать этих неприятностей, эксперты рекомендуют заправляться только на проверенных АЗС и отдавать предпочтение крупным брендовым сетям, которые минимизируют риск использования некачественного топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

