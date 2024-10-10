Топ автомобилей с лучшей шумоизоляцией на трассе

Авто без шума: лучшие модели с отличной шумоизоляцией

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Современные автомобили должны обеспечивать высокий уровень шумоизоляции, особенно на трассе, где скорость и шумовое загрязнение становятся более заметными. Абсолютной тишины в салоне достичь пока невозможно, но разработчики прикладывают все усилия, чтобы снизить воздействие внешних шумов на пассажиров.

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Согласно результатам исследований, в классе малометражных автомобилей лидером по уровню шумоизоляции стала модель "Форд Фиеста". В категории SUV на первом месте оказался японский паркетник "Хонда Пилот" с показателем шумовых колебаний, не превышающим 58,4 децибела.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

