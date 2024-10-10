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Реальна ли экономия времени при старте на второй передаче

Старт со второй передачи: чем рискуют водители
1:05
Авто

Многие автолюбители продолжают верить в популярный миф: якобы старт с движения на второй передаче позволяет сэкономить время и топливо. Однако это не так и подобные действия могут иметь неприятные последствия.

Старт со второй передачи: чем рискуют водители
Фото: Wikipedia by Pommeau, CC BY-SA 4.0

При старте со второй передачи водитель вынужден дольше удерживать сцепление в полуразомкнутом состоянии. Это приводит к тому, что диски сцепления начинают проскальзывать, и их износ наступает значительно быстрее. Вместо экономии времени и топлива, вы только ускоряете процесс износа машины.

На практике при старте со второй передаче тратится такое же количество времени, так как энергия уходит на проскальзывание дисков. Что касается расхода топлива, то оно на первой и второй передачах практически одинаково.

Тем не менее, есть ситуации, когда старт со второй передачи может быть полезен. Например, на скользкой дороге это действительно помогает избежать пробуксовки колёс и позволяет плавно начать движение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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