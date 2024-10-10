Пять неизвестных советских авто с дизельным двигателем

Советские машины с дизелем: пять редких моделей, которые вы не встретите на дорогах

Эксперты составили ТОП-5 малоизвестных автомобилей с дизельными двигателями, которые производились в Советском Союзе, но известны далеко не каждому.

Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov, PDM

Первое место занял "Москвич-407". Этот автомобиль создавался преимущественно для экспорта и носил название Scaldia 1400 Diesel. Интересно, что его сборкой занималась бельгийская компания Scaldia Volga, являвшаяся официальным дилером советских машин в Европе.

На втором месте расположились легендарные ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Эти автомобили также экспортировались через бельгийскую компанию. Они обладали мощным двигателем, развивающим 65 лошадиных сил, что было впечатляющим показателем для своего времени.

Третью позицию занял внедорожник УАЗ-469, который тоже экспортировался и был недоступен для советских автолюбителей. Все его экземпляры отправлялись на зарубежные рынки.

Четвёртое место досталось ВАЗ-2104 с дизельным двигателем ВАЗ-341. Мощность этого агрегата составляла 53 лошадиные силы, а объём двигателя — 1,5 литра.

И завершает пятёрку специальная версия ВАЗ-21215, которая также использовалась на экспорт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

