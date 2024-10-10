Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить плодоношение ежевики: роль обрезки в уходе за растениями
В России могут изменить условия труда для молодых специалистов
Геомагнитный шторм класса G4 ударит по электросетям по всему миру
Запеканка с картошкой и баклажанами: блюдо без мяса, которое понравится даже мясоедам
Подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Как выбрать лучшие яблоки для шарлотки и подготовить их для начинки: делимся секретами
Дачный лайфхак, который нужно попробовать: посыпаем грядки гречкой
Количество производителей косметики в России выросло на 30%

Пять неизвестных советских авто с дизельным двигателем

Советские машины с дизелем: пять редких моделей, которые вы не встретите на дорогах
Авто

Эксперты составили ТОП-5 малоизвестных автомобилей с дизельными двигателями, которые производились в Советском Союзе, но известны далеко не каждому.

Советские машины с дизелем: пять редких моделей, которые вы не встретите на дорогах
Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov, PDM

Первое место занял "Москвич-407". Этот автомобиль создавался преимущественно для экспорта и носил название Scaldia 1400 Diesel. Интересно, что его сборкой занималась бельгийская компания Scaldia Volga, являвшаяся официальным дилером советских машин в Европе.

На втором месте расположились легендарные ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Эти автомобили также экспортировались через бельгийскую компанию. Они обладали мощным двигателем, развивающим 65 лошадиных сил, что было впечатляющим показателем для своего времени.

Третью позицию занял внедорожник УАЗ-469, который тоже экспортировался и был недоступен для советских автолюбителей. Все его экземпляры отправлялись на зарубежные рынки.

Четвёртое место досталось ВАЗ-2104 с дизельным двигателем ВАЗ-341. Мощность этого агрегата составляла 53 лошадиные силы, а объём двигателя — 1,5 литра.

И завершает пятёрку специальная версия ВАЗ-21215, которая также использовалась на экспорт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Чем подкормить розы до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Чем подкормить розы до наступления зимы Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев
Советские машины с дизелем: пять редких моделей, которые вы не встретите на дорогах
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Как выбрать лучшие яблоки для шарлотки и подготовить их для начинки: делимся секретами
Дачный лайфхак, который нужно попробовать: посыпаем грядки гречкой
Количество производителей косметики в России выросло на 30%
Простые привычки, которые замедляют старение
Таяние вечной мерзлоты в Арктике может ускорить миграцию рек
Власти Белоруссии закроют дефицит бюджета кредитом от России
Как сохранить двигатель в идеальном состоянии: правила замены масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.