Специалисты рассказали, как правильно заменить моторное масло

Как сохранить двигатель в идеальном состоянии: правила замены масла

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильные специалисты предупреждают о частых ошибках, которые допускают водители при замене моторного масла, что может негативно сказаться на работе двигателя и его долговечности.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Первое, на что необходимо обратить внимание — использование промывочного состава. Многие автолюбители игнорируют этот этап, однако он помогает очистить двигатель от накопившихся загрязнений. Промывка особенно важна при переходе на более вязкое масло, что может потребоваться в ряде случаев.

Кроме того, крайне важно правильно выбрать тип масла. Эксперты советуют ориентироваться на синтетическое или минеральное масло. Синтетическое масло, в частности, обладает устойчивостью к перепадам температуры от минус 50 до плюс 100 градусов Цельсия, что обеспечивает стабильную работу двигателя в различных условиях.

Распространённая ошибка водителей — отказ от использования промывочного состава, который, как отмечают специалисты, обязателен перед каждой заменой масла. При этом не стоит забывать и про замену масляного фильтра после промывки и замены отработанного масла.

Нередко автовладельцы совершают ошибку, полагаясь на советы продавцов, а не следуя рекомендациям производителя автомобиля. Специалисты подчёркивают, что не стоит экспериментировать с различными присадками: достаточно своевременно менять масло для надёжной работы мотора.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

