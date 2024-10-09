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Специалисты рассказали, как правильно заменить моторное масло

Как сохранить двигатель в идеальном состоянии: правила замены масла
1:29
Авто

Автомобильные специалисты предупреждают о частых ошибках, которые допускают водители при замене моторного масла, что может негативно сказаться на работе двигателя и его долговечности.

Как сохранить двигатель в идеальном состоянии: правила замены масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Первое, на что необходимо обратить внимание — использование промывочного состава. Многие автолюбители игнорируют этот этап, однако он помогает очистить двигатель от накопившихся загрязнений. Промывка особенно важна при переходе на более вязкое масло, что может потребоваться в ряде случаев.

Кроме того, крайне важно правильно выбрать тип масла. Эксперты советуют ориентироваться на синтетическое или минеральное масло. Синтетическое масло, в частности, обладает устойчивостью к перепадам температуры от минус 50 до плюс 100 градусов Цельсия, что обеспечивает стабильную работу двигателя в различных условиях.

Распространённая ошибка водителей — отказ от использования промывочного состава, который, как отмечают специалисты, обязателен перед каждой заменой масла. При этом не стоит забывать и про замену масляного фильтра после промывки и замены отработанного масла.

Нередко автовладельцы совершают ошибку, полагаясь на советы продавцов, а не следуя рекомендациям производителя автомобиля. Специалисты подчёркивают, что не стоит экспериментировать с различными присадками: достаточно своевременно менять масло для надёжной работы мотора.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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