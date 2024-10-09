Каждый пятый клиент автосервиса – женщина: главные причины визитов

Главные проблемы с машинами у женщин: что говорит статистика

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Проведён опрос среди женщин, посещающих автосервисы, с целью выяснить, как они относятся к обслуживанию автомобилей. Оказалось, что женщины составляют 20% от всех клиентов мастерских.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Основными причинами визитов женщин на СТО оказались неполадки с фарами и посторонние звуки во время движения. 50% опрошенных посещают автосалоны для планового техобслуживания, а 39% приезжают для ремонта автомобилей.

Интересно, что мужчины-водители в среднем более ответственно подходят к эксплуатации своих автомобилей. Они чаще посещают автосервисы, регулярно проводят технические осмотры и диагностику транспортных средств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

