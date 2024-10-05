В России стали массово отключать камеры ГАИ

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В ряде российских регионов осенью 2024 года началось массовое отключение дорожных камер из-за введения новых требований к системам фотовидеофиксации нарушений ПДД. Представитель ГАИ в интервью для портала njcar.ru сообщил, что в некоторых областях отключение затронет до 25% установленных камер.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Новые нормы требуют полной перенастройки оборудования, что влечет за собой значительные расходы — одна камера может обойтись до 500 тысяч рублей. Недостаток финансирования серьезно замедляет этот процесс во многих регионах РФ.

Теперь камеры должны устанавливаться только в зонах повышенной аварийности, таких как перекрестки, пешеходные переходы и выделенные полосы. Из-за этого часть камер будет переведена в режим фиксации без штрафов или полностью отключена. Однако, если на этих участках вновь произойдут аварии, камеры могут быть активированы снова.

Так, в Татарстане отключили 67 камер, а в Иркутской области — 53. Некоторые камеры перемещаются на новые участки или используются как муляжи. В регионах Воронежской и Челябинской областей все камеры уже соответствуют новым требованиям. Москва и Московская область оказались затронуты в меньшей степени: здесь отключено всего 87 камер, поскольку местные власти имеют право устанавливать камеры по собственным правилам, в том числе рядом с поликлиниками и детскими садами.

МВД рекомендовало регионам устанавливать камеры в зонах с повышенным риском аварий, при этом согласовывая их размещение с ГИБДД. Однако этот процесс требует существенных временных и финансовых затрат. Эксперты предупреждают, что передислокация и переподключение камер — процесс длительный и дорогостоящий. Водители при этом сохраняют свои права: они могут обращаться в прокуратуру для проверки законности установки камер и обжаловать штрафы в ГАИ.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

