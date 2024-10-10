Недостаток антифриза и его последствия: как защитить радиатор от повреждений

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Для предотвращения поломки радиатора необходимо регулярно контролировать уровень охлаждающей жидкости, следить за состоянием системы охлаждения и вовремя проводить техническое обслуживание. Об этом напомнил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Эксперт отметил, что радиатор может выйти из строя по ряду причин, главные из которых — перегрев двигателя и коррозия. Балашов объясняет: перегрев вызывает повышение давления внутри радиатора, из-за чего в нем могут появляться трещины или даже разрывы.

Коррозия же возникает со временем из-за реакции антифриза с металлом, что приводит к ржавчине, ослаблению стенок радиатора и утечкам.

Кроме того, недостаток охлаждающей жидкости также способен привести к поломке радиатора. При низком уровне антифриза в систему охлаждения может проникнуть воздух, что провоцирует образование горячих точек и увеличивает риск повреждения и течей радиатора, отмечает Балашов.

Отдельное внимание эксперт уделил возможной поломке термостата, который отвечает за поддержание стабильной температуры двигателя. Если термостат выходит из строя, в системе охлаждения повышается давление, что в свою очередь может привести к разрыву радиатора.