Мошенничество в автосервисах: как не стать жертвой подмены запчастей

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

После ухода большинства зарубежных автопроизводителей с российского рынка, автомобилисты все чаще обращаются к частным неавторизованным сервисам для ремонта и технического обслуживания своих машин. Однако портал njcar. ru призывает владельцев авто внимательно осматривать днище автомобиля перед тем, как забрать его из ремонта.

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Сейчас отмечается рост претензий после обслуживания в гаражных сервисах, где качество работ может быть непредсказуемым. Так, нередки случаи мошенничества: например, недобросовестные мастера извлекают каталитический нейтрализатор из выхлопной системы для перепродажи. При осмотре снизу сразу можно заметить следы сварки в месте установки этого компонента.

Также при ремонте ходовой части некоторые мастера устанавливают на авто старые или б/у детали вместо купленных владельцем новых запчастей, отправляя последние на продажу на авторынок.

Бывают и другие случаи мошенничества. В небольших сервисах механики могут "обнаружить" проблемы в подвеске там, где их нет, чтобы убедить владельца в необходимости замены исправных деталей. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо настаивать на демонстрации снятых запчастей и осмотре автомобиля на подъемнике. Так вы сможете убедиться в том, что работы действительно выполнены, и ваши деньги потрачены не зря.

Даже замена масла может быть выполнена некачественно. Недобросовестные мастера могут избежать снятия защиты картера, если крепеж заржавел, и попросту откачать отработанное масло через отверстие для щупа, не заменив масляный фильтр. Поэтому осмотр автомобиля после обслуживания становится крайне важным.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

