Чем чревата для автомобиля частая мойка двигателя

Частая мойка двигателя автомобиля может обернуться для автовладельца серьёзными проблемами и дорогим ремонтом. О том, как часто следует мыть мотор, и в каких случаях это действительно необходимо, рассказал автоэксперт Константин Лигачёв.
По словам Лигачева, обычно к мойке двигателя прибегают в двух случаях: перед продажей автомобиля, чтобы сделать подкапотное пространство более презентабельным, или при определённых неисправностях — например, чтобы выявить причину утечки масла.
"В других ситуациях нет смысла мыть двигатель, — отмечает эксперт. — Это сложная технологическая операция, и любое ее неправильное выполнение может привести к серьёзным последствиям. Зачастую двигатель моют люди, которые не имеют достаточных знаний об устройстве автомобиля. Они используют сильный напор воды, не защищая важные детали, что может привести к заливу этих деталей и возможному замыканию всей электрики".
Лигачёв предупреждает также о риске попадания воды в воздушный фильтр, что может привести к гидроудару и полной замене двигателя — крайне дорогостоящей процедуре. Эксперт рекомендует не вмешиваться в работу механизмов автомобиля без острой необходимости, чтобы избежать проблем и продлить срок его службы.
Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor - "двигатель", от лат. mōtor - "приводящий в движение") и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
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