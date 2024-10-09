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В ГАИ рассказали, сколько можно выпить безалкогольного пива водителю за рулем

2:00
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Многие водители считают, что безалкогольное пиво — безопасная альтернатива традиционным алкогольным напиткам и не вызывает опасений при встрече с инспекторами ГИБДД. Однако инспектор ГАИ и врач-нарколог в интервью порталу njcar.ru разъяснили, действительно ли этот напиток так безопасен, как кажется на первый взгляд.

В ГАИ рассказали, сколько можно выпить безалкогольного пива водителю за рулем
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Существует распространенное мнение, что безалкогольное пиво — это не настоящее пиво и его редко покупают. Однако на практике "нулёвки" пользуются стабильным спросом, что говорит о высокой популярности таких напитков среди автомобилистов. Они часто становятся своеобразным выходом, когда нужно присутствовать на празднике и затем сесть за руль.

Но за видимой безобидностью "нулевки" скрывается важная деталь: в таком пиве тоже содержится алкоголь, хоть и в очень малом количестве. В зависимости от марки, его доля может варьироваться от 0,05% до 0,1%. Это связано с технологией производства, где используются пивные дрожжи, которые в процессе брожения образуют спирт. Даже несмотря на попытки удалить этанол, полностью исключить его невозможно.

Важно знать, что в России допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя составляет не более 0,3 промилле (0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе). Потребление одной бутылки безалкогольного пива практически не повлияет на результаты алкотестера — следы микродоз алкоголя исчезают примерно через 20 минут.

Однако большинство водителей, как правило, не ограничиваются одной банкой. При употреблении 3 и более бутылок, особенно в неблагоприятных условиях, алкотестер может зафиксировать превышение допустимой нормы, и водителя могут отправить на медицинское освидетельствование.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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