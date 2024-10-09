Парковка "впритык" к бордюру без камеры и парктроника — легко и просто

Современные дороги часто оборудованы бордюрами, которые выше нижней кромки бампера многих кроссоверов. Это создает риск повреждения бампера при парковке, что влечет за собой дорогой ремонт. Однако оставлять автомобиль наполовину торчащим из общего ряда также неудобно — под угрозой может оказаться уже задний бампер.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Для того чтобы припарковаться "впритык" к бордюру без риска повредить машину, существует простой и эффективный способ, превосходящий работу камер и парктроников. Дело в том, что парктроники часто не "видят" бордюр, а передняя камера (если она вообще есть) может быть забрызгана грязью или снегом, делая парковку затруднительной.

Лучшим помощником в этой ситуации становится левое зеркало заднего вида. Правда, применять его придется нестандартным образом — в качестве ориентира при движении вперед. Подъезжая к месту парковки, следите за нижней кромкой корпуса зеркала. Как только она совпадет с нижним краем бордюра, нужно остановиться.

Этот же метод подходит для парковки у стены гаража или дома: здесь ориентиром будет стык асфальта и стены.

Перед тем как воспользоваться этим методом на практике, стоит потренироваться на безопасном участке. Помните, что разные автомобили имеют разные габариты: вылет бампера, длину капота и положение боковых зеркал. Также стоит учитывать положение вашего тела в водительском кресле, так как оно влияет на угол обзора. Запомните свое положение при парковке и старайтесь повторять его каждый раз.

Если обнаружите, что ориентиры не совпадают с предложенными точками, лучше провести индивидуальную настройку: линия бордюра может не достигать зеркала или заходить за него. Однако ключевым ориентиром всегда должна оставаться кромка бокового зеркала.

Уточнения

Парковочный радар также известный как акустическая парковочная система (АПС), парктроник или ультразвуковой датчик парковки — вспомогательная система бесконтактных датчиков, опционально устанавливаемая на автомобилях для облегчения маневрирования при парковке.

