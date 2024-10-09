Основные ошибки при доливке антифриза и их последствия для авто

Ошибки при работе с антифризом: как не навредить машине и себе

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Производители автомобилей настоятельно советуют автовладельцам не забывать о регулярной проверке не только уровня масла, но и антифриза. В инструкциях они подробно описывают процесс проверки и подчёркивают особенно опасные моменты, которые могут возникнуть при неправильном обращении. Однако многие водители продолжают совершать ряд критических ошибок, которые могут привести к серьёзным последствиям.

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Первой ошибкой является чрезмерная спешка. Важно помнить одно простое правило: доливать антифриз можно только через 10 минут после завершения поездки, а лучше — ещё позже. Горячий антифриз может стать причиной возгорания, если не соблюдать это условие.

Второй распространённой ошибкой является доливание воды в систему охлаждения. Специалисты предупреждают, что делать это можно лишь в экстренных ситуациях, чтобы доехать до ближайшей станции техобслуживания. Постоянное использование воды вместо антифриза может повредить двигатель, привести к перегреву или даже к замерзанию системы охлаждения.

Третья ошибка — резкие и необдуманные действия при открытии крышки радиатора. Под давлением из системы может вырваться горячий пар, который способен вызвать серьёзные ожоги кожи. Действовать нужно крайне аккуратно.

Наконец, четвёртая ошибка — это перелив охлаждающей жидкости. В отличие от моторного масла, которое следует доливать до максимального уровня, антифриза должно быть ровно посередине бачка. Избыток жидкости может негативно сказаться на работе системы охлаждения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

