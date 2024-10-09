Важная кнопка в вашем авто: секретный способ запуска двигателя после аварии

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Современные автомобили оснащены сложной электроникой, и для активации некоторых функций часто нужны четкие инструкции. Инспектор ГАИ в интервью для портала njcar.ru рассказал о скрытой функции, которую многие водители не знают — специальной кнопке, связанной с запуском двигателя.

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После резкого торможения или аварии водители могут столкнуться с проблемами запуска двигателя. Это связано с инерционным датчиком, отключающим бензонасос. Такой датчик срабатывает при сильных ударах или перегрузках, чтобы предотвратить возгорание. Примечательно, что трудности могут возникнуть даже после попадания в крупную яму.

Решить проблему можно, нажав специальную кнопку, которая перезапускает датчик и восстанавливает подачу топлива. Однако расположение этой кнопки зависит от модели автомобиля. Чаще всего она находится в салоне, рядом с ногами пассажира или под бардачком, но иногда может располагаться под капотом.

Инспектор также отметил, что инерционный датчик имеет функцию автоматической разблокировки дверей при аварии, обеспечивая безопасный выход. Чтобы узнать, есть ли такая система в вашем автомобиле, рекомендуется обратиться в сервисный центр или изучить руководство по эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

