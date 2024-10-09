Советы по проверке подержанного авто перед покупкой

Как не прогадать с подержанной машиной: 6 главных советов

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Специалисты выделили ряд важных аспектов, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Первое, что следует проверить — это паспорт транспортного средства (ПТС), автоматическую коробку передач (АКПП), дверные проёмы и уровень масла в коробке передач. Эти ключевые параметры позволят оценить общее состояние машины.

Второй важный момент — это количество предыдущих владельцев. Выяснить это можно, изучив ПТС и свидетельство о регистрации (СТС). Не забудьте воспользоваться магнитным толщиномером для проверки дверных проёмов — это поможет определить, подвергался ли автомобиль повторному окрашиванию. Если слой краски превышает 350 микрон, скорее всего, автомобиль пережил серьёзный кузовной ремонт.

Третья рекомендация — осмотрите багажник. Если его поверхность пошла волнами, это может свидетельствовать о проблемах с кузовом.

Четвёртый важный аспект — проверка подушек безопасности. Важно не только наличие, но и их исправность, так как это напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров.

Пятый момент — ремни безопасности. Если они оснащены пиропатронами, их замена обязательна, так как они уже могли активироваться при предыдущих авариях.

Наконец, шестое — проверьте работу АКПП. Обратите внимание на возможные рывки или заминки при переключении передач, это может указывать на проблемы с трансмиссией.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

