Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дым от взрывов: ДНР сообщает о многократных обстрелах со стороны Украины
Жареные кабачки на зиму: чтобы можно было наслаждаться любимой закуской круглый год
Принять действительность: на Украине призвали Зеленского к переговорам с РФ
Конго ожидает российских инвесторов для реализации проекта нефтепровода
Три породы кошек, которые впечатляют своими размерами
Туристы могут увидеть китов на Шантарских островах — тревел-блогер
Семейная поездка: Блинкен не поедет в Германию и Анголу без Байдена
Насаживание зависимости: пленный ВСУ рассказал о наркотиках в армии Украины
Конго надеется на сотрудничество с Россией в нефтепереработке

Советы по проверке подержанного авто перед покупкой

Как не прогадать с подержанной машиной: 6 главных советов
1:34
Авто

Специалисты выделили ряд важных аспектов, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

Как не прогадать с подержанной машиной: 6 главных советов
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Первое, что следует проверить — это паспорт транспортного средства (ПТС), автоматическую коробку передач (АКПП), дверные проёмы и уровень масла в коробке передач. Эти ключевые параметры позволят оценить общее состояние машины.

Второй важный момент — это количество предыдущих владельцев. Выяснить это можно, изучив ПТС и свидетельство о регистрации (СТС). Не забудьте воспользоваться магнитным толщиномером для проверки дверных проёмов — это поможет определить, подвергался ли автомобиль повторному окрашиванию. Если слой краски превышает 350 микрон, скорее всего, автомобиль пережил серьёзный кузовной ремонт.

Третья рекомендация — осмотрите багажник. Если его поверхность пошла волнами, это может свидетельствовать о проблемах с кузовом.

Четвёртый важный аспект — проверка подушек безопасности. Важно не только наличие, но и их исправность, так как это напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров.

Пятый момент — ремни безопасности. Если они оснащены пиропатронами, их замена обязательна, так как они уже могли активироваться при предыдущих авариях.

Наконец, шестое — проверьте работу АКПП. Обратите внимание на возможные рывки или заминки при переключении передач, это может указывать на проблемы с трансмиссией.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
Экономика и бизнес
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично
Мирного решения не будет: ХАМАС отказались от переговоров с ЦАХАЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.