Лидеры среди автомобилей, подверженных ржавчине

Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего начинают ржаветь после покупки. Лидером этого неутешительного списка стал российский внедорожник УАЗ "Патриот".
Специалисты настоятельно рекомендуют сразу после приобретения провести полную антикоррозионную обработку кузова, иначе уже через полгода можно заметить первые пятна ржавчины.
На втором месте в этом рейтинге находится китайский кроссовер Lifan X60. Этот автомобиль ржавеет почти так же быстро, как и "Патриот", и даже дополнительные меры защиты не дают значительных результатов.
Кроме того, в списке оказались такие машины, как Lada Granta, Renault Duster и Geely Emgrand X7.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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