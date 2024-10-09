Лидеры среди автомобилей, подверженных ржавчине

Эти автомобили ржавеют быстрее всех – полный список моделей

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Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего начинают ржаветь после покупки. Лидером этого неутешительного списка стал российский внедорожник УАЗ "Патриот".

Фото: freepik.com by standret, PDM

Специалисты настоятельно рекомендуют сразу после приобретения провести полную антикоррозионную обработку кузова, иначе уже через полгода можно заметить первые пятна ржавчины.

На втором месте в этом рейтинге находится китайский кроссовер Lifan X60. Этот автомобиль ржавеет почти так же быстро, как и "Патриот", и даже дополнительные меры защиты не дают значительных результатов.

Кроме того, в списке оказались такие машины, как Lada Granta, Renault Duster и Geely Emgrand X7.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

