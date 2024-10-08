Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля

Вредные привычки водителей: что убивает вашу машину

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители, сами того не осознавая, своими действиями провоцируют поломки автомобиля. Наиболее распространённые вредные привычки водителей, которые значительно сокращают срок службы транспортного средства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одной из самых частых ошибок является игнорирование признаков неисправности. Например, стук под капотом, следы масла на ремне ГРМ или отсутствие регулярного контроля уровня жидкостей могут привести к серьёзным поломкам. В условиях города рекомендуется менять масло каждые 7000 километров. Однако многие автолюбители следуют советам производителей и продолжают эксплуатацию до 15 тысяч километров. Это приводит к ускоренному окислению масла и его деградации, что негативно сказывается на работе двигателя.

Заправка низкооктановым топливом — ещё одна вредная привычка, которая может повредить головку блока цилиндров, поршни и привести к перегреву двигателя. Езда на "холодную" также оказывает негативное влияние, вызывая износ мотора. А если уровень топлива в баке низкий, это может привести к выходу из строя бензонасоса.

Ещё одной ошибкой является проезд неровностей на высокой скорости и резкие манёвры с рулём. Также эксперты напоминают, что чистота автомобиля напрямую влияет на его долговечность, и пренебрежение этой простой процедурой тоже может дорого обойтись.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

