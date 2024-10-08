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Пятёрка лучших внедорожников для бездорожья и природы

Внедорожники, которые не подведут
1:39
Авто

Мы подготовили топ-5 лучших внедорожников, которые оценят те, кто любит рыбалку, охоту и активный отдых. Эти автомобили способны уверенно справляться с любыми дорожными условиями и подарят комфорт даже в самых труднопроходимых местах.

Внедорожники, которые не подведут
Фото: freepik.com by standret, PDM
  1. Mitsubishi Pajero Sport первого поколения — признанный лидер среди внедорожников для активного отдыха. Он был разработан специально для путешествий по бездорожью и предлагает все необходимое для комфортного передвижения в самых разных условиях.
  2. Mitsubishi Pajero второго поколения занимает второе место. Этот японский внедорожник, появившийся на рынке в 2000 году, до сих пор сохраняет звание отличного вездехода, что делает его популярным выбором среди автолюбителей.
  3. Nissan Terrano второго поколения — среднеразмерный внедорожник, который прекрасно справляется с любыми погодными условиями, особенно в полноприводной версии. Это надежный вариант для поездок как в городских, так и загородных условиях.
  4. UAZ Patriot — это символ надежности и прочности, разработанный для работы в самых экстремальных условиях. Он остается популярным выбором среди тех, кто ищет автомобиль, который выдержит даже самые жесткие испытания.
  5. Lada 4x4 — российский внедорожник, зарекомендовавший себя на тестах как надежный и универсальный автомобиль. Его любят за простоту и универсальность: он одинаково хорош на городских улицах и на пересечённой местности. Автолюбители часто называют его "автомобилем-путешественником".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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