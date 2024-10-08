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Лекарства, которые нельзя принимать при управлении транспортным средством

Лекарства, которые нельзя принимать за рулём: как не попасть в беду
1:28
Авто

Эксперты назвали лекарства, которые категорически запрещены при вождении. Некоторые препараты могут значительно снизить реакцию водителя, что повышает риск возникновения ДТП. Перед тем как принять лекарство, обязательно читайте аннотацию — это может спасти вас от неприятных последствий.

Лекарства, которые нельзя принимать за рулём: как не попасть в беду
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В перечень запрещённых медикаментов вошли препараты, содержащие наркотические вещества, а также трамадол, циклодон и баклофен. Каждый из этих препаратов оказывает сильное влияние на организм: трамадол замедляет реакцию, циклодон вызывает учащённое сердцебиение и головокружение, а баклофен может стать причиной галлюцинаций, слабости и сонливости.

Также следует быть крайне осторожными с препаратами, содержащими спирт. Например, всего лишь 20 капель "Корвалола" могут стать причиной штрафа или даже лишения прав. Опасными для вождения считаются нейролептики, седативные и снотворные средства, зубные обезболивающие и капли для глаз с атропином.

Интересный факт: потерять права можно не только из-за медицинских препаратов. В булочках с маком могут содержаться алкалоиды опия, что приведёт к положительному результату теста на наркотики. Даже квас или кефир, которые простояли некоторое время в холодильнике, могут стать причиной лишения водительских прав.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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