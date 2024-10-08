Лекарства, которые нельзя принимать при управлении транспортным средством

Эксперты назвали лекарства, которые категорически запрещены при вождении. Некоторые препараты могут значительно снизить реакцию водителя, что повышает риск возникновения ДТП. Перед тем как принять лекарство, обязательно читайте аннотацию — это может спасти вас от неприятных последствий.
В перечень запрещённых медикаментов вошли препараты, содержащие наркотические вещества, а также трамадол, циклодон и баклофен. Каждый из этих препаратов оказывает сильное влияние на организм: трамадол замедляет реакцию, циклодон вызывает учащённое сердцебиение и головокружение, а баклофен может стать причиной галлюцинаций, слабости и сонливости.
Также следует быть крайне осторожными с препаратами, содержащими спирт. Например, всего лишь 20 капель "Корвалола" могут стать причиной штрафа или даже лишения прав. Опасными для вождения считаются нейролептики, седативные и снотворные средства, зубные обезболивающие и капли для глаз с атропином.
Интересный факт: потерять права можно не только из-за медицинских препаратов. В булочках с маком могут содержаться алкалоиды опия, что приведёт к положительному результату теста на наркотики. Даже квас или кефир, которые простояли некоторое время в холодильнике, могут стать причиной лишения водительских прав.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.