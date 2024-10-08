Лучшие автомобили для дальних поездок и кемпинга

Путешествие с комфортом: лучшие авто для любителей кемпинга

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На первом месте оказался автомобиль Ford Ranger TARUK Safari Tourer. Этот внедорожник создан для комфорта: салон рассчитан на девять пассажиров, обеспечивая каждому удобство и простор. Под капотом спрятан мощный 3,2-литровый двигатель.

Фото: web.archive.org by Александр Жилинский, CC BY 3.0

На второй строчке расположился фургон Etrusco 7400 SB. Внутри находятся две односпальные кровати, которые можно легко объединить в одну. Автомобиль оборудован небольшой кухней, душем и телевизором — идеальный вариант для долгих поездок.

Третье место занял немецкий микроавтобус Volkswagen T6 California Ocean. Он оснащён дизельным двигателем объёмом 2 литра и продвинутыми онлайн-сервисами для пассажиров. Водитель может рассчитывать на помощь системы безопасности, что делает поездки ещё более комфортными.

Четвёртую позицию занял Challenger Cruise Edition 2. Под его капотом скрыто 130 лошадиных сил, а салон может похвастаться не только удобными сиденьями с подлокотниками, но и наличием холодильника, гостиной и телевизора. Питание от солнечных батарей делает его полностью автономным для путешествий.

Пятое место в рейтинге досталось пикапу Ford Ranger Wildtrak. Двухлитровый битурбированный двигатель выдаёт 200 лошадиных сил, работая в тандеме с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот автомобиль можно смело назвать "однокомнатной квартирой на колёсах" и он идеально подойдёт для любителей экстремальных приключений.

Уточнения

Ке́мпинг — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

