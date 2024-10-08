Суеверия за рулём: как народные приметы могут спасти от неприятностей

Как избежать беды на дороге: народные суеверия для водителей

2:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобилисты по-прежнему суеверны и верят в народные приметы, надеясь, что знаки судьбы могут уберечь от серьёзных проблем, а порой и от фатальных исходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0

Приметы, касающиеся автомобилей:

Желать человеку удачной дороги, используя фразу "не разбейся", считается плохой приметой, которая привлекает несчастья. Выезжать голодным — к длительной задержке в пути. Если случайно упал, выходя из машины, то вскоре, согласно поверьям, приобретёшь новое авто. Забыл ключи дома — вернись и обязательно что-то перекуси, чтобы неудача не последовала за тобой. Машину лучше покупать у человека, не испытывающего финансовые трудности, чтобы не перенять его проблемы. Если мыть автомобиль под окнами собственной квартиры, есть риск, что его могут угнать. Обсуждение продажи машины внутри салона приведёт к её поломке. Если сбить животное на дороге, необходимо окропить машину святой водой, чтобы избежать дальнейших аварий. Рисунок с изображением огня на автомобиле — плохой знак, который сулит несчастья. Выбрасывание мусора в окно автомобиля принесёт невезение. Покупка запчастей от разбитых автомобилей может стать причиной частых аварий. Чтобы избежать внимания дорожной полиции, нельзя свистеть в салоне. Если сразу после выезда лопнула шина, лучше отменить поездку и провести день с семьёй. Автомобили, за которые долго торговались при покупке, ломаются реже. Споткнуться на пути к машине — к дальней поездке. Подвозить мужчину в субботу — к хорошим новостям, связанным с работой. В пятницу подвезти девушку — к выгоде, а в понедельник — к серьёзным расходам. Не взял запасное колесо — обязательно проколешь шину. Понедельник — не лучший день для далёких поездок, это неблагоприятное время для путешествий. Началась гроза в пути — на месте назначения тебя не встретят с радостью. Встретившаяся на дороге корова — к удаче, а лошадь — к мелким поломкам. Если птица ударилась в лобовое стекло, стоит готовиться к неприятностям.

Обереги помогают защититься от неприятностей. В салоне автомобиля можно держать фигурки собаки, черепахи, лошади или колокольчик — это основные символы защиты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

