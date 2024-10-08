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Суеверия за рулём: как народные приметы могут спасти от неприятностей

Как избежать беды на дороге: народные суеверия для водителей
2:27
Авто

Многие автомобилисты по-прежнему суеверны и верят в народные приметы, надеясь, что знаки судьбы могут уберечь от серьёзных проблем, а порой и от фатальных исходов.

Как избежать беды на дороге: народные суеверия для водителей
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0

Приметы, касающиеся автомобилей:

  1. Желать человеку удачной дороги, используя фразу "не разбейся", считается плохой приметой, которая привлекает несчастья.
  2. Выезжать голодным — к длительной задержке в пути.
  3. Если случайно упал, выходя из машины, то вскоре, согласно поверьям, приобретёшь новое авто.
  4. Забыл ключи дома — вернись и обязательно что-то перекуси, чтобы неудача не последовала за тобой.
  5. Машину лучше покупать у человека, не испытывающего финансовые трудности, чтобы не перенять его проблемы.
  6. Если мыть автомобиль под окнами собственной квартиры, есть риск, что его могут угнать.
  7. Обсуждение продажи машины внутри салона приведёт к её поломке.
  8. Если сбить животное на дороге, необходимо окропить машину святой водой, чтобы избежать дальнейших аварий.
  9. Рисунок с изображением огня на автомобиле — плохой знак, который сулит несчастья.
  10. Выбрасывание мусора в окно автомобиля принесёт невезение.
  11. Покупка запчастей от разбитых автомобилей может стать причиной частых аварий.
  12. Чтобы избежать внимания дорожной полиции, нельзя свистеть в салоне.
  13. Если сразу после выезда лопнула шина, лучше отменить поездку и провести день с семьёй.
  14. Автомобили, за которые долго торговались при покупке, ломаются реже.
  15. Споткнуться на пути к машине — к дальней поездке.
  16. Подвозить мужчину в субботу — к хорошим новостям, связанным с работой.
  17. В пятницу подвезти девушку — к выгоде, а в понедельник — к серьёзным расходам.
  18. Не взял запасное колесо — обязательно проколешь шину.
  19. Понедельник — не лучший день для далёких поездок, это неблагоприятное время для путешествий.
  20. Началась гроза в пути — на месте назначения тебя не встретят с радостью.
  21. Встретившаяся на дороге корова — к удаче, а лошадь — к мелким поломкам.
  22. Если птица ударилась в лобовое стекло, стоит готовиться к неприятностям.

Обереги помогают защититься от неприятностей. В салоне автомобиля можно держать фигурки собаки, черепахи, лошади или колокольчик — это основные символы защиты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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