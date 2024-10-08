Суеверия за рулём: как народные приметы могут спасти от неприятностей
Как избежать беды на дороге: народные суеверия для водителей
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Многие автомобилисты по-прежнему суеверны и верят в народные приметы, надеясь, что знаки судьбы могут уберечь от серьёзных проблем, а порой и от фатальных исходов.
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0
Приметы, касающиеся автомобилей:
- Желать человеку удачной дороги, используя фразу "не разбейся", считается плохой приметой, которая привлекает несчастья.
- Выезжать голодным — к длительной задержке в пути.
- Если случайно упал, выходя из машины, то вскоре, согласно поверьям, приобретёшь новое авто.
- Забыл ключи дома — вернись и обязательно что-то перекуси, чтобы неудача не последовала за тобой.
- Машину лучше покупать у человека, не испытывающего финансовые трудности, чтобы не перенять его проблемы.
- Если мыть автомобиль под окнами собственной квартиры, есть риск, что его могут угнать.
- Обсуждение продажи машины внутри салона приведёт к её поломке.
- Если сбить животное на дороге, необходимо окропить машину святой водой, чтобы избежать дальнейших аварий.
- Рисунок с изображением огня на автомобиле — плохой знак, который сулит несчастья.
- Выбрасывание мусора в окно автомобиля принесёт невезение.
- Покупка запчастей от разбитых автомобилей может стать причиной частых аварий.
- Чтобы избежать внимания дорожной полиции, нельзя свистеть в салоне.
- Если сразу после выезда лопнула шина, лучше отменить поездку и провести день с семьёй.
- Автомобили, за которые долго торговались при покупке, ломаются реже.
- Споткнуться на пути к машине — к дальней поездке.
- Подвозить мужчину в субботу — к хорошим новостям, связанным с работой.
- В пятницу подвезти девушку — к выгоде, а в понедельник — к серьёзным расходам.
- Не взял запасное колесо — обязательно проколешь шину.
- Понедельник — не лучший день для далёких поездок, это неблагоприятное время для путешествий.
- Началась гроза в пути — на месте назначения тебя не встретят с радостью.
- Встретившаяся на дороге корова — к удаче, а лошадь — к мелким поломкам.
- Если птица ударилась в лобовое стекло, стоит готовиться к неприятностям.
Обереги помогают защититься от неприятностей. В салоне автомобиля можно держать фигурки собаки, черепахи, лошади или колокольчик — это основные символы защиты.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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