Эксперты составили рейтинг самых надёжных кроссоверов

Самые надёжные кроссоверы мира: кто возглавил рейтинг

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Рейтинг самых надёжных кроссоверов мира, основанный в ходе длительных испытаний, оценивая автомобили в реальных условиях эксплуатации.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

На первом месте в списке оказался южнокорейский автомобиль Kia Sportage, который продемонстрировал высочайший уровень надёжности. За ним следует шведский кроссовер Volvo XC60, занявший второе место. Третью позицию рейтинга занял немецкий BMW X1.

Четвёртое и пятое места в рейтинге достались другим азиатским кроссоверам: Hyundai Tucson и Mazda CX-5 соответственно.

Однако, эксперты также назвали автомобили, которые показали себя далеко не с лучшей стороны в плане надёжности. В список ненадёжных кроссоверов попали такие модели, как японский Subaru XV, немецкий Audi Q3 и французский Citroen C4 Cactus.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

