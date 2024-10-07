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Названы пять самых бесполезных функций в автомобилях

Пять автомобильных функций, которые вам не нужны
1:19
Авто

Список из пяти функций современных автомобилей, которые считаются бесполезными.

Пять автомобильных функций, которые вам не нужны
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На первом месте — индикация "экорежима". Этот показатель якобы отображает уровень экономии топлива, но многие водители редко обращают внимание на его показания, так как это отвлекает от дороги.

На втором месте расположились подрулевые "лепестки" КПП, которые изначально использовались только в гоночных автомобилях. Там они действительно были полезны для быстрого переключения передач. Однако в городских условиях эта функция теряет свой смысл и часто остаётся невостребованной.

Третью позицию занимает голосовое управление. Несмотря на обещания удобства, на практике эта функция часто сталкивается с проблемами: автомобиль плохо распознаёт команды из-за посторонних шумов.

Четвёртая функция — это "спортивные" пакеты. Они предполагают заводской тюнинг, который затрагивает только внешний вид автомобиля, практически не влияя на его технические характеристики.

И завершает список система "ночного видения". Хотя это кажется перспективной опцией, её использование оказывается редким и больше воспринимается как развлечение, а не реальная необходимость.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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