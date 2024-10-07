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Как выбрать мужчину по цвету его автомобиля

Как цвет машины раскрывает характер мужчины
3:06
Авто

Когда женщины знакомятся с мужчиной, им всегда хочется узнать заранее, какой он по характеру, как проявляет себя в отношениях. Можно изучать форму носа, ушей, подбородка, цвет глаз и волос — только чтобы понять его лучше. Но есть способ ещё проще, и для этого даже не нужно видеть ни глаз, ни нос, ни самого мужчину — достаточно узнать цвет его автомобиля.

Как цвет машины раскрывает характер мужчины
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Выбор автомобиля, как оказалось, тоже многое может рассказать о человеке. Мужчины подсознательно выбирают цвет авто, который отражает их личность.

Чёрный автомобиль — классика уверенности


Чёрный цвет машины, кажется, универсален и подходит каждому мужчине. Но это не так. Многие хотели бы иметь чёрное авто, но на деле выбирают его только уверенные в себе, амбициозные мужчины. Для них карьера на первом месте, и они либо уже занимают руководящие должности, либо стремятся к этому. Такие мужчины относятся ко всему практично, включая отношения. В спутнице жизни они ценят ум, статус и надёжность.

Серебристый, серый, мокрый асфальт — спокойствие и уравновешенность


Мужчины, которые выбирают автомобиль этих оттенков, обычно не решаются на чёрный цвет. Часто они объясняют это тем, что бюджетная машина в чёрном смотрится не так впечатляюще. Это спокойные и скромные люди, уверенные в себе, но без излишних амбиций. Их требования к спутнице невысоки, они не склонны к излишнему пафосу и претензиям.

Белый автомобиль — выбор аккуратных и ответственных


Белый цвет автомобиля предпочитают те мужчины, которые ценят порядок и пунктуальность. Это исполнители, всегда ответственные и аккуратные. С таким мужчиной женщина будет чувствовать себя защищённой и уверенной в завтрашнем дне.

Синий автомобиль — признак постоянства


Владелец синего автомобиля чаще всего является консерватором. Он упрям, постоянен и бережлив. Такие мужчины становятся надёжными мужьями и ответственными партнёрами. Хотя могут показаться немного скучными, зато их верность и ответственность никогда не подводят.

Красный автомобиль — яркость и смелость


Многие мужчины не понимают, как можно выбрать красный цвет автомобиля, считая его женским. Однако те, кто выбирает этот цвет, смелы и уверены в себе. Это яркие, авантюрные и порой рискованные личности. В отношениях они страстны и умеют дарить радость, хотя иногда могут быть агрессивными.

Яркие цвета — жёлтый, оранжевый, салатовый — творческая натура


Мужчины, выбирающие эти оттенки, — художники по натуре, креативные и склонные к экспериментам. Среди них встречаются представители творческих профессий, а иногда и люди с нестандартными взглядами на жизнь и ориентацию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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