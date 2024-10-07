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Что нужно знать водителям для безопасного вождения

Ошибки начинающих водителей, которые допускают и профессионалы
1:36
Авто

Покупка автомобиля — это всегда значимое событие, приносящее радость. Однако начинающим водителям предстоит пройти через ряд трудностей, даже после обучения в автошколе. Освоение автомобиля требует времени, и новички должны привыкнуть к транспортному средству и освоить новые навыки.

Ошибки начинающих водителей, которые допускают и профессионалы
Фото: freepik.com by standret, PDM

Тем не менее, этот процесс можно заметно облегчить, если знать несколько полезных лайфхаков, которые пригодятся не только начинающим, но и опытным водителям. Многие автолюбители, несмотря на солидный стаж, до сих пор не знают этих простых, но эффективных приёмов, которые повышают безопасность и комфорт вождения.

Расположение рук на руле


Для максимального комфорта и безопасности руки на рулевом колесе следует держать в положении "3 и 9 часов". Ещё один допустимый вариант — "4 и 8 часов". А вот расположение ладоней на отметках "2 и 10 часов" может быстро утомить водителя, особенно во время длительных поездок.

Настройка зеркал


Чтобы наружные зеркала работали наилучшим образом, настройте их так, чтобы на зеркальной поверхности отображалась лишь четверть заднего крыла. Это позволит водителю получать всю необходимую информацию для безопасного маневрирования.

Скорость движения


Важно научиться двигаться с той же скоростью, что и поток машин. Если вы будете ехать слишком быстро, увеличивается вероятность аварии. Езда с недостаточной скоростью также создаёт опасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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