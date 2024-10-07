Почему стоит хранить деревянную прищепку в бардачке автомобиля

Деревянная прищепка в авто: неожиданный лайфхак

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Часто в бардачке автомобиля хранятся документы, связанные с транспортным средством, а также различные мелочи. Это могут быть инструменты, скотч, фонарик или салфетки.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Однако в бардачке опытного водителя можно найти предмет, который, на первый взгляд, кажется совершенно не связанным с автомобилем. Речь идёт о простой деревянной прищепке. Но зачем она нужна в салоне машины? Кажется удивительным, но прищепка может стать отличным заменителем освежителя воздуха. Когда под рукой нет привычного ароматизатора, вроде ёлочки, деревянная прищепка и эфирное масло могут решить проблему неприятного запаха.

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, достаточно капнуть несколько капель эфирного масла на прищепку и прикрепить её к вентиляционной панели, направляющей поток воздуха на лобовое стекло. Важно выбрать прищепку именно из дерева, так как этот материал впитывает масло и постепенно его испаряет. А вот пластмассовые зажимы для этой цели не подходят.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

