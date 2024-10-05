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Осенняя осторожность: как меняется поведение пешеходов и что нужно знать водителям

1:13
Авто

В осенний период каждому автомобилисту необходимо проявлять повышенную осторожность, так как поведение пешеходов значительно меняется. Водитель, который не учтет этих изменений, может создать на дороге опасную ситуацию. Вот основные причины, по которым осенью нужно быть более внимательным за рулем.

Осенняя осторожность: как меняется поведение пешеходов и что нужно знать водителям
Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Люди чаще одеваются в "грустные" цвета

С понижением температуры пешеходы начинают одеваться в темную одежду — черные и серые пальто и штаны, которые согревают и меньше пачкаются. Однако такие цвета делают человека менее заметным на дороге, особенно в пасмурную погоду. Водителям важно учитывать это и быть готовыми к тому, что пешеходы могут "сливаться" с окружающим фоном.

Люди спешат

Осенью, особенно в холодную и дождливую погоду, пешеходы часто спешат как можно быстрее пересечь проезжую часть, чтобы оказаться в теплом помещении. В таких условиях многие из них могут "выскакивать" на дорогу, не осматриваясь. Водителям следует помнить об этом и быть особенно внимательными, так как среди пешеходов могут оказаться нарушители ПДД.

Уточнения

Пешеход — человек, передвигающийся пешком, то есть с помощью ног, методом ходьбы.
Согласно ПДД в РФ «пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной (или велопешеходной) дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам в РФ приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках,а также лица, которые ведут велосипед, мопед, мотоцикл; или везут сани, тележку, детскую (или инвалидную) коляску, а также лица, передвигающиеся на роликовых коньках, самокатах или использующие для передвижения иные, аналогичные средства.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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