Удобный лайфхак для чистки подстаканников: простое и эффективное решение

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Подстаканники в автомобиле предназначены для размещения емкостей с напитками, но многие водители используют их для хранения мелких вещей, таких как монеты. Однако это создает две проблемы: мелочь трудно извлечь из углублений, а сами подстаканники быстро загрязняются, и чистить их бывает неудобно.

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Что положить в подстаканники в машине

Хитрые водители нашли простой способ решения этих проблем — использование формочек для капкейков. Эти формочки, будь то из бумаги или пластика, прекрасно подходят в качестве вкладышей для подстаканников.

Наличие формочек гарантирует чистоту стенок подстаканников, ведь достаточно просто заменить "вкладыши" на новые. Это не только упрощает уход за салоном, но и облегчает извлечение мелочи и других мелких предметов — достаточно вынуть формочку вместе с содержимым.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



