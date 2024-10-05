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Буксировка автомобиля без буксировочного троса

1:02
Авто

В случае поломки автомобиля может возникнуть необходимость в буксировке, но что делать, если отсутствует буксировочный трос? Оказывается, его можно изготовить своими руками из материалов, которые на первый взгляд кажутся недостаточно прочными.

Буксировка автомобиля без буксировочного троса
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как смастерить "трос" для буксировки

Для создания самодельного буксировочного троса можно использовать скотч или стрейч-плёнку. Хотя эти материалы выглядят не слишком надежными, при скручивании в несколько слоев они обретают достаточно прочности для временного использования.

Чтобы сделать трос, растяните выбранный материал, прикрепив его концы к внешним зеркалам двух автомобилей. Затем начните наматывать плёнку на основу, создавая несколько слоёв, пока не получится плотная и толстая верёвка. Такой самодельный трос из стрейч-плёнки или клейкой ленты можно использовать для буксировки автомобиля — несмотря на кажущуюся хрупкость, он обладает достаточной прочностью для этой цели.

Уточнения

Трос (через нидерл. tros, от фр. trousse, от глагола trousser — «крутить», лат. tortiare), также морск. жаргон конéц — витое (или кручёное) из синтетических (или стальных, смешанных) прядей, похожее на верёвку изделие.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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