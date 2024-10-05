В случае поломки автомобиля может возникнуть необходимость в буксировке, но что делать, если отсутствует буксировочный трос? Оказывается, его можно изготовить своими руками из материалов, которые на первый взгляд кажутся недостаточно прочными.
Как смастерить "трос" для буксировки
Для создания самодельного буксировочного троса можно использовать скотч или стрейч-плёнку. Хотя эти материалы выглядят не слишком надежными, при скручивании в несколько слоев они обретают достаточно прочности для временного использования.
Чтобы сделать трос, растяните выбранный материал, прикрепив его концы к внешним зеркалам двух автомобилей. Затем начните наматывать плёнку на основу, создавая несколько слоёв, пока не получится плотная и толстая верёвка. Такой самодельный трос из стрейч-плёнки или клейкой ленты можно использовать для буксировки автомобиля — несмотря на кажущуюся хрупкость, он обладает достаточной прочностью для этой цели.
Трос (через нидерл. tros, от фр. trousse, от глагола trousser — «крутить», лат. tortiare), также морск. жаргон конéц — витое (или кручёное) из синтетических (или стальных, смешанных) прядей, похожее на верёвку изделие.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.