Признаки старого аккумулятора, которые нельзя игнорировать

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Автомобильный аккумулятор необходимо периодически менять, иначе можно столкнуться с серьёзными проблемами во всех электрических системах машины. Но как понять, что аккумулятор пора заменить? Есть несколько признаков, которые нельзя игнорировать.

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Трудности с запуском мотора

Если возникают проблемы с запуском двигателя, это может указывать на почти разряженный аккумулятор. Медленная работа стартера и несвоевременный запуск мотора — признаки, что аккумулятор следует проверить и, возможно, заменить.

Проблемы со светотехникой

Слабый свет фар часто является признаком снижения мощности аккумулятора. В таких ситуациях также могут возникнуть проблемы с другими системами — кондиционером или аудиосистемой.

Коррозия на клеммах

Если на зажимах аккумулятора начала образовываться коррозия, это указывает на его устаревание. В таком случае лучше заменить батарею, чтобы избежать дальнейших проблем.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.



