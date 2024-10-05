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Зачем производители ставят ручки над водительскими дверьми

1:15
Авто

Наверное, в салоне каждого автомобиля можно увидеть ручки над пассажирскими сиденьями, а в некоторых авто аналогичное приспособление есть и над водительской дверью. Для пассажиров ручка — это удобный элемент для того, чтобы держаться во время резких манёвров. Но зачем эта ручка водителю, ведь у него обе руки должны быть на руле?

Зачем производители ставят ручки над водительскими дверьми
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Оказывается, ручка над водительской дверью может быть полезна и водителю. Она помогает тем, кому трудно сесть на водительское кресло или выбраться из салона без опоры — например, пожилым водителям или тем, у кого есть лишний вес. Также ручка облегчает жизнь водителям грузовиков, которым приходится буквально забираться в кабину.

Кроме того, водители могут использовать ручку как подставку для очков, что делает её ещё более функциональной.

Стоит отметить, что многие производители устанавливают ручку над водительской дверью не столько ради удобства автомобилиста, сколько для унификации производственного процесса. Установка одинаковых элементов над всеми сиденьями оказывается выгоднее, чем внесение изменений в производство для исключения этого элемента над водительским местом.

Уточнения

Салон — основное внутреннее пространство автомобиля, предназначенное для размещения либо только пассажиров, либо пассажиров и водителя автомобиля. Салон бывает у автобусов, троллейбусов и легковых автомобилей. В грузовом автомобиле место для размещения водителя называется кабиной.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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